الإمارات تدعم المستشفى الجامعي في المكلا

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عدن برس/خاص-

قال مصدر سياسي مطلع لعدن برس ان حزب الاصلاح تخلى عن تنفيذ الاتفاق مع قوات الجيش الوطني لحسم معركة باب المندب واكتفى بالتآمر -كعادته على الشرعية رغم الانتصارات التي حققتها القوات الحكومية اليوم السبت.

واتهم المصدر حزب الاصلاح بالانتهازية والتامر على الشرعية وعلى أبناء تعز أنفسهم.. وقال "حزب الإصلاح المشغول بالدس بين الجنوبيين رفض أن يتحرك على الأرض بقواته وأنصاره كما يدعي وتخلى عن تنفيذ الاتفاق العسكري بالتحرك بقواته باتجاه محور ذباب المتقدم من باب المندب وبدعم قوات التحالف وجبهات تعز على الأرض بشكل متوازي لتحقيق نتائج عسكرية سريعة في المناطق التي يسيطر عليها الانقلابيين".

وحسب المصدر فقد وضع حزب الاصلاح عراقيل ومطالبات جديدة لمشاركته الفاعلة في العملية العسكرية (الرمح الذهبي) وهي تبدو مشاريع في إطار استمرار الحزب في بسلوك الخيانات والتأمر الواضح ليس فقط على ابناءء الجنوب فحسب وإنماء ابناء محافظات الشمال وعلى الشرعية التي منحته ومازالت تمنحه حجما أكبر منه.

وينظر ابناء الشمال على صعيد واسع الى حزب الإصلاح أنه استمراره بهذا السلوك لا يقل عن ما يقوم به الانقلابيين والحوثيين معا.. فالإصلاح كما خان ويخون الجنوب فإنه ما يزال مستمر في خيانة الشرعية وتعز على حد تعبير مراقبون سياسيون.