الإمارات تدعم المستشفى الجامعي في المكلا

Alternative flash content
Requirements
عدن برس / خاص -
دعا اللواء عيدروس الزُبيدي محافظ العاصمة عدن، اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى توسيع نشاط عملها في عدن والمحافظات المجاورة، ونقل مقرها الرئيسي إلى عدن باعتبارها العاصمة المؤقتة للبلاد.
وثمن المحافظ الزُبيدي الدور الانساني الذي قدمته المنظمة الدولية للصليب الأحمر في عدن قبل وأثناء وبعد الحرب العدوانية الظالمة التي شنتها ميليشيا الحوثيين والمخلوع صالح على عدن والجنوب في مارس 2015.
وقال: نشكر للصليب الأحمر جهودهم الانسانية، ونتطلع لتوسيع نشاطهم في عدن وبقية المحافظات، مؤكداً استعداده توفير الحماية الأمنية للمنظمة، وأن عدن تعيش أوضاعاً أمنية مستتبة جداً.
وناقش المحافظ الزبيدي في اللقاء الذي جمعه برئيس وأعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مساء اليوم السبت، عدداً من القضايا المتصلة بتوسيع النشاط الإنساني للجنة الدولية في عدن والمحافظات المجاورة لها.
من جانبه أشاد اليسكندرفت رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر في عدن، بالجهود الكبيرة التي يبذلها محافظ العاصمة عدن في سبيل تحسين الأوضاع الأمنية وتذليل أي صعوبات تواجه عمل اللجنة وتوفيره الحماية الأمنية على أكمل وجه.
ستنتهي الحرب الأهلية في اليمن بعد أن يكون اليمنيون قد أحالوه إلى أطلال بلد مدمر على كافة المستويات لكن أخطرها على الإطلاق سيكون مشهد
هاهي الأنباءُ تُزوِدنا كل يوم بنبأ كظيم عن تركيا التي (كانت) وادعة آمنة حتى ابتلاها الله بموبؤ سقيم اسمه اردوغان..سياسيٌ عابثٌ
الدولة الجنوبية التي فقدت عقلها في صباح بعيد، ثم تم تصديرها كسلعة مضروبة، لن تعود إلا بجهود جبارة موحدة وبأداء مختلف تماماً عما نراه اليوم.
عرب على علم بتهريب اسلحه للحوثيين ..
|
القراء الكرام لمراسلة الموقع بالمقالات والاراء والاخبار الرجاء إرسالها على بريدي الناشر أدناه
|