الإمارات تدعم المستشفى الجامعي في المكلا

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عدن برس / خاص -

قال مصدر ميداني في تصريح خاص لموقع "عدن برس"، إن القائد العسكري في اللواء الثالث حزم العميد أحمد تركي الصبيحي، تسلم قيادة اللواء خلفاً لقائد اللواء العميد عمر سعيد الصبيحي الذي استشهد برصاص قناص تابع لميليشيا جماعة الحوثي والمخلوع صالح، أمس، أثناء قيادته المعارك المسلحة في جبهة ذُباب.

وأضاف المصدر أن العميد أحمد تركي، يخوض عقب تسلمه قيادة اللواء الثالث حزم معركة شرسة مع الجيوب المتبقية التابعة للميليشيات الانقلابية في معسكر العُمري وموقع الخزان.

وفجر أمس السبت، أطلقت قوات الشرعية التي تضم الجيش والمقاومة بدعم وإسناد من قوات التحالف العربي عملية الرمح الذهبي لتحرير الشريط الساحلي الغربي وفك الحصار وتحرير تعز من الانقلابيين، وحققت قوات الشرعية والتحالف العربي انتصارات ميدانية كبيرة في جبهة باب المندب بالسيطرة على منطقة ذُباب ومعسكر العُمري ومناطق أخرى.