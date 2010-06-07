الإمارات تدعم المستشفى الجامعي في المكلا

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عدن برس / خاص -

انفجرت عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون يُرجّح انتمائهم للعناصر المتشددة، صباح اليوم، كانت تستهدف طقماً عسكرياً تابعاً لقوات الحزام الأمني في مدينة زنجبار مركز محافظة أبين.

وأكد مصدر أمني في أبين بتصريح لـ"عدن برس"، عدم سقوط ضحايا أو تأثر الطقم العسكري عند مروره بالتزامن مع انفجار العبوة الناسفة التي زرعها مسلحون متشددون تابعون للتنظيمات والجماعات الإرهابية في الخط الدائري بمدينة زنجبار.

وعاودت العناصر المسلحة المتشددة نشاطها في مدينة زنجبار وما جاورها من مناطق ومدن أبين عقب انحسارها خلال الأشهر الماضية منذ انطلاق العملية العسكرية الواسعة ضد الإرهاب التي انطلقت، أواخر شهر أغسطس من العام الماضي 2016م، بمشاركة قوات الجيش والمقاومة ودعم ومساندة قوات التحالف العربي وفي مقدمتها القوات المسلحة الإماراتية.