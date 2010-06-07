الإمارات تدعم المستشفى الجامعي في المكلا

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عدن برس / وام -

واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي دعم القطاع الصحي في المناطق المحررة في اليمن في إطار عملية إعادة بناء وترميم المشافي وتجهيزها بكل المستلزمات بتمويل من دولة الإمارات العربية المتحدة لإغاثة ومساعدة الشعب اليمني الشقيق وتأمين الحياة الكريمة له.

فقد قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي دعماً جديداً للشرائح الكادحة في المجتمع، وفي مقدمتها ذوو الدخل المحدود، وعمال الخدمات والمتعاقدون في مستشفى الجامعي لطب النساء والولادة والقسطرة القلبية بفوة في مدينة المكلا، حيث زار وفد من الهيئة برئاسة مشرف مشاريع الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت شوقي التميمي، أمس، المستشفى لملامسة احتياجات العاملين فيها من ذوي الدخل المحدود.

ووزع الوفد مساعدات إنسانية من مواد غذائية وأغطية وبطانيات إلى جانب تفقد أقسام المستشفى ورفع الاحتياجات الضرورية من أجهزة طبية ومعدات.

وقال عبدالله المسافري رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت إن هذه المساعدات تندرج في سياق الجهود التي تبذلها دولة الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني، وحرصها على تخفيف وطأة المعاناة على الشعب اليمني، مؤكداً حرص الهيئة على المساعدة في رفع المعاناة عن المحتاجين، خاصة الشرائح الكادحة في المجتمع اليمني. وأعرب المتعاقدون وأصحاب الدخل المحدود بالمستشفى عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة على هذه المبادرة الإنسانية التي تركت أثراً طيباً في نفوسهم. وعبروا عن شكرهم للجهود التي تقوم بها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي للتخفيف من معاناتهم. وثمنوا مواقف دولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعباً، مشيدين بجهودها في عملية الإغاثة المستمرة لأبناء حضرموت.