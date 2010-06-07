الجندي يعترف بهزيمة مليشياته بتعز والمندب ويعلن تسليم جثة الصبيحي غدا

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عدن برس / خاص -
واصلت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الجنوبية مدعومة من قوات التحالف العربي، انتصاراتها الميدانية على حساب الميليشيات الانقلابية التابعة لجماعة الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح، على صعيد معارك تحرير الساحل الغربي (جبهة باب المندب).
وأفادت مصادر عسكرية ميدانية بتصريحات لـ"عدن برس"، بتقدم قوات الجيش والمقاومة في منطقة العُمري، عقب معارك مسلحة عنيفة باستخدام مختلف أنواع الأسلحة بين قوات الشرعية من جهة والانقلابيين من جهة أخرى، كما وصلت إلى جبهة باب المندب تعزيزات عسكرية لإسناد قوات الشرعية في المعارك المسلحة ضد الانقلابيين.
وأشارت المصادر إلى أن المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين غالبيتهم من عناصر ميليشيا الانقلابيين التابعين لجماعة الحوثي والمخلوع صالح.
وكانت قوات الجيش والمقاومة تمكنت منذ انطلاق عملية "الرمح الذهبي" من استعادة السيطرة على عدد من المواقع والمناطق الإستراتيجية منها منطقة ذُباب وموقع جبل الخزان ومعسكر العُمري ومرتفعات وتباب في مناطق كهبوب والوازعية.
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