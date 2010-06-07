الجندي يعترف بهزيمة مليشياته بتعز والمندب ويعلن تسليم جثة الصبيحي غدا

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عدن برس/خاص-

قال ائتلاف الإغاثة الإنسانية وهي منظمة غير حكومية في مدينة تعز وسط اليمن في بيان اليوم الاثنين إن 1231 شخصاً قُتلوا وأُصيب 7261 آخرين بينهم نساء وأطفال خلال العام الماضي 2016 منهم من يعانون إصابات خطرة جراء عمليات القنص والقصف العشوائي المكثف على الأحياء السكنية.

وأوضح البيان الذي اطلع عدن برس عليه إن 41 ألفا و44 بناية بينها منازل ومنشآت حكومية ومحال تجارية ومساجد ومدارس، تضررت بفعل الحرب في أكثر من 15 مديرية.

وقال أن خدمات المياه والكهرباء والنظافة ما تزال منقطعة عن مدينة تعز إلى جانب انعدام معظم الخدمات الصحية والأدوية خلال العام 2016.

وأضاف أن مليونا و775 ألفا و744 أسرة تعرضت للنزوح والتهجير القسري من منازلها وأحيائها وقراها في مناطق الوازعية وحيفان والصلو وصالة والتعزية والدبح وحذران وغراب والجحملية والمقاطرة والربيعي.

ولفت البيان الى مجاعة حقيقية تعيشه مدينة تعز وحذر أنها قد تؤدي إلى كارثة إنسانية وشيكة كون المساعدات الإنسانية التي تصلها من المنظمات الدولية المانحة غير كافية ولا تفي بالغرض.

,جدد الائتلاف الإغاثي مناشدته للمنظمات الإنسانية والجهات المختصة لدعم المحافظة وسرعة إيصال المساعدات اللازمة إليها.