الجندي يعترف بهزيمة مليشياته بتعز والمندب ويعلن تسليم جثة الصبيحي غدا

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عدن برس / خاص -

قال قائد قوات الطوارئ بعدن العميد منير أبو اليمامة ان قواته داهمت يوم أمس منزلا في حي التقنية بعدن،

وضبطت كمية من المتفجرات شديدة الخطورة وعبوات لاصقة معدة للانفجار.

كما قال أبو اليمامة لمركز الإعلام الأمني للحزام الأمني ان عملية الدهم اسفرت عن ضبط متفجرات وعبوات ناسفة لاصقة وقذائف دبابة محشوة بمادة السيفور شديدة الانفجار وعبوات مشبوكة عبر الهاتف النقال، كما تم العثور على مادة ال "تي ان تي" وعددا من قذائف الهاون والاربيجي.

وباشرت قيادة الحزام الأمني التحقيق في واقعة الضبط، في حين أكد المسؤولون في قيادة الحزام ان العمليات تعمل على متابعة المتورطين في أعمال التفجيرات ومحاولة زعزعة الأمن والاستقرار.

ويواصل الحزام الأمني عملياته الأمنية في عدد من المحافظات منذ أكثر من عام وتمكن من تحقيق انجازات أمنية كبيرة.