الجندي يعترف بهزيمة مليشياته بتعز والمندب ويعلن تسليم جثة الصبيحي غدا

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عدن برس/خاص-

أعترف عبده الجندي المعين من قبل جماعة الحوثيين وصالح محافظا لتعز رسميا اليوم الاثنين هزيمة مليشياته عسكريا في تعز وباب المندب جنوب غرب اليمن.

وقال الجندي في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الاثنين ونقلته وسائل الإعلام التابعة لهم أن من سماهم بالجيش واللجان الشعبية قرروا الإنسحاب الى مدينة المخا بعدما كان بإستطاعتهم السيطرة على تعز.

وفيما حاول الجندي درء الرماد على هزيمتهم مبررا بسذاجه ان قواته المليشاوية في تعز المدعومة من إيران اتى انسحابا للحفاظ على ارواح المدنيين وتجنبا وقوع ضحايا في صفوفهم..

الجندي الذي اعتاد الكذب طيلة مشوار حياته السياسية نسى أن مليشياته ظلت تقتل في أبناء تعز على مدى العامين الماضيين الماضيين وقد اظهرت حيث اخر احصائية اصدرتها منظمة مدنية ان القتلى المدنيين الذين قتلتهم قذائف وقناصات مليشيا الحوثي وصالح منذ يناير حتى ديسمبر 2016 بلغوا 1231 شخصاً بينما أُصيب 7261 آخرين بينهم نساء وأطفال.

وقال ائتلاف الإغاثة الإنسانية وهي منظمة غير حكومية في مدينة تعز وسط اليمن في بيان اليوم الاثنين إن من اولئك الجرحى من يعانون إصابات خطرة جراء عمليات القنص والقصف العشوائي المكثف من قبل مليشيا الحوثي وصالح على الأحياء السكنية بتعز.

واكتفى الجندي يكرر خلال مؤتمره الصحفي بتذرع والتهرب من مسؤولية الدمار الذي احدثته مليشياته وقوات صالح في تعز.

وحاول الجندي تحييد المقاومة الجنوبية عن دورها الكبير والبارز في عملية الرمح الذهبي التي جاءت لتحرير تعز وبقية مناطق مضيق باب المندب حينما قال ان جثه الشهيد عمر سعيد الصبيحي قائد اللواء الثالث حزم تسلم يوم غد الثلاثاء الى احمد جريب المحافظ الذي عينته جماعته محافظا للحج لتسليمه الى قبائل الصبيحة.