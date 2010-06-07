تعز..انتزاع مواقع في مقبنة من أيدي الحوثيين

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عدن برس/خاص-

تمكنت القوات الحكومية والمقاومة الشعبية اليوم الثلاثاء من السيطرة على مواقع جديدة في مديرية مقبنة غرب مدينة تعز وسط اليمن بعد معارك عنيفة ضد الحوثيين وقوات صالح.

وقالت مصادر ميدانية إن القوات الحكومية بسطت سيطرتها على أعلى تبة في جبل العويد والتبة الوسطى في جبل النوبة بمنطقة العبدلة.

ودارت المعارك منذ فجر اليوم حتى الظهيرة ومازالت لكنها بشكل متقطع.

كما سيطرت القوات الحكومية على جبل غباري بالكدحة وقطعت طريق إمداد الحوثيين الذي يربط بين الكدحة الوازعية غرب تعز.