ياسين يكشف محاولة استغلال الحوثيين زيارة برلماني انجليزي الى صنعاء

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عدن برس / خاص -

قام قائد المنطقة العسكرية الرابعة واللواء الثاني حزم اللواء فضل حسن محمد، فور عودته من الجبهة الغربية التي تكللت عملياتها العسكرية

بانتصارات كبيرة منها تحرير معسكر العمري والزحف صوب منطقة المخاء, بزيارة ميدانية الى جبهة كرش، اليوم الثلاثاء.

واطلع اللواء ركن فضل حسن خلال الزيارة على سير العمليات القتالية في جبهة كرش، كما شملت الزيارة كافة المواقع العسكرية التابعة للواء الثاني حزم، وحيا فيها المقاتلين الابطال على صمودهم ورباطة جأشهم في الخطوط الامامية, وثمن انتصاراتهم العظيمة التي سطروها بدمائهم الزكية.

ونقل لهم تحيات الرئيس المشير عبدربه منصور هادي قائلاً: ان الرئيس هادي يتابع اولاً بأول ملاحمكم البطولية في سبيل تحرير الوطن من المليشيات الانقلابية والمشروع الايراني الصفوي، ووعد اللواء فضل حسن افراد اللواء الثاني حزم بحل مشاكلهم ومعاناتهم، التي تحظى باهتمام وتجاوب كبيرين من قبل القيادة السياسية العليا ممثلة بالرئيس هادي.

وخاطب اللواء فضل حسن الابطال المقاتلين في جبهة كرش قائلاً لهم: انتم الرجال الذين يصنعون التاريخ لشعب حر ووطن محرر, وأننا من الله نستمد قوتنا وعزمنا ثم منكم ايها الابطال الصناديد, لقد عرفتكم في جبهات البطولة على امتدادها منذ انطلاقة السهم الذهبي الى الرمح الذهبي الباسلتين, انكم رجال الثبات والتصدي وانتصارات الوطن المؤزرة.

من جانبهم عبر افراد اللواء الثاني حزم والتشكيلات الاخرى عن شكرهم وامتنانهم لزيارة قائد المنطقة اللواء فضل حسن وتفقده لأحوالهم.