ياسين يكشف محاولة استغلال الحوثيين زيارة برلماني انجليزي الى صنعاء

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عدن برس/خاص-

قال سفير اليمن في لندن د. ياسين سعيد نعمان أن مجلس العموم البريطاني ناقش اكثر من مرة الوضع الانساني في اليمن وتابع عبر المنظمات الانسانية وعن قرب هذا الوضع.

واضاف ياسين أن الحكومة البريطانية رصدت ما يقارب المائة مليون جنيه للإغاثة الانسانية وكلفت الجهة المختصة في البرلمان بدراسة الوضع ميدانياً للتحري في امكانية تحسين مساهمتها في هذا الجانب.

وكتب ياسين في صفحته على "الفيسبوك" اليوم الأربعاء حول الزيارة التي يجريها برلماني انجليزي الى اليمن واثير حولها لغط قائلا:"ان الزيارة التي يقوم بها عضو البرلمان السيد أندريه ميشيل الى كلا من صنعاء وعدن هذه الايام في مهمة انسانية لمعرفة الحاجة الى مزيد من الاغاثة وهذا ما ابلغنا به قبل سفره".

وأستطرد يقول:"استثمار الزيارات المتعلقة بالشؤون الانسانية من قبل الانقلابيين لا يدل على شيء اكثر من انهم يمارسون نفس السلوك الذي تعودوا عليه في استثمار نتائج الكارثة التي تسببوا فيها في تسويق انقلابهم، مختتما: ما كنت اريد ان أخوض في هذا الموضوع لولا هذا الرغي الاعلامي الذي يقلب الحقائق".

وكان الإعلام التابع لجماعة الحوثي وصالح اعلن يوم الأحد وصول برلماني انجليزي الى صنعاء واحتفاء بقدومه مبررا انها تأتي في اطار التعاون مع الحكومة الوطنية في صنعاء وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين حد تعبيرهم.

*الصورة رئيس مايسمى بالمجلس السياسي الأعلى صال الصماد خلال استقباله للبرلماني الانجليزي في صنعاء يوم الثلاثاء...