قائد الحرس الرئاسي ناصر هادي يتفقد مستوى تأمين مطار عدن

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عدن برس / خاص -
قام نجل رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، قائد الحرس الرئاسي العقيد ركن ناصر عبدربه منصور هادي، صباح اليوم، بزيارة تفقدية الى مطار عدن الدولي.
وأطلع قائ الحرس الرئاسي العقيد ركن ناصر هادي، خلال زيارته إلى مطار عدن على مستوى سير تنفيذ الخطة الأمنية الخاصة بتأمين مدرج ومحيط المطار وحركة الملاحة الجوية.
ومؤخراً، استعاد مطار عدن الدولي عافيته بعد استكمال أعمال التأهيل والصيانة بتمويل إماراتي، وذلك من خلال بدء المطار باستقبال ومغادرة عدد من رحلات الطيران التي ما زالت مقتصرة حالياً على شركة الخطوط الجوية اليمنية، ورحلات طيران الإغاثة والمساعدات، ومن المقرر أن يستعيد المطار بالفترة المقبلة تشغيل رحلات الطيران التجاري للشركات الخارجية.
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