مدير أمن عدن: آن الوقت لضبط السيارات المجهولة والغير مرقّمة

ألاخبار

عدن برس / خاص -

أمر مدير أمن عدن اللواء شلال علي شائع بضبط السيارات مجهولة الهوية والغير مرقّمة وتلك التي لا يحمل سائقوها أوراقاً تثبت امتلاكهم لتلك المركبات.

جاء ذلك أثناء زيارته اليوم الى إدارة مرور عدن ولقائه بمديرها "العميد جمال ديان" وضباط وأفراد الإدارة التي تشهد تحسناً لافتا في أدائها من خلال تواجد أفرادها في مختلف شوارع وتقاطعات مديريات محافظة عدن.

وقال مدير أمن عدن: إن معسكرات عدن تتسع لآلاف السيارات المخالفة التي سيكون ضبطها من خلال حملة منظمة يُعلن عنها مسبقاً ويُطالب خلالها جميع مالكي المركبات بترقيم سياراتهم وإعطائهم فرصة معقولة للقيام بذلك.

وأضاف اللواء شلال شائع: لن نتجاوز مرحلة ما بعد الحرب إلا بمثل هذه الإجراءات التي تطبقها كافة دول العالم.

وشدد مدير أمن عدن على ضرورة البدء بحملة ضبط هذه المركبات المجهولة وبما يسهم تالياً في ضبط الأمن والاستقرار في عدن على مختلف المستويات.

رافق مدير أمن عدن في زيارته لإدارة المرور نائب مدير الأمن "العميد أبو بكر جبر".