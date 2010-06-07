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ألاخبار

مدير قناة عدن يواجه موظفيه في شرطة البلد بمدينة جدة السعودية

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عدن برس الجمعة, 13 كانون2/يناير 2017

عدن برس / خاص -
يواجه مدير قناة عدن الفضائية التي تبث حالياً من مدينة جدة في المملكة العربية السعودية فارس عبدالعزيز المكمحي، عدداً من الموظفين العاملين في القناة، بعدما رفع ضدهم شكاوى في قسم شرطة البلد بمدينة جدة.
ويعود ذلك إلى تقدم الموظفين بعدة شكاوى ضد مدير القناة بجدة فارس المكمحي، لدى مراكز رسمية منها إدارة المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون، ووزارة الإعلام، ورئاسة الوزراء، ورئاسة الجمهورية وأخيرا الشكاوى المتعددة في وسائل التواصل الاجتماعي.
واتهم الموظفون البالغ عددهم أكثر من عشرة موظفين في الشكاوى، مدير القناة فارس، بسلب حقوقهم المالية المتمثلة بالمرتبات الرسمية، أو الحوافز والإكراميات التي تقدم لموظفي الإعلام الرسمي سواء من رئاسة الوزراء أو مكتب نائب الرئيس وكذلك مكتب رئيس الجمهورية، بالإضافة لمنعه بعض الموظفين من أداء وظيفتهم الرسمية.
وتأتي مقاضاة مدير القناة للموظفين في هذه الأثناء بالشرطة رغم كل تلك الشكاوى المقدمة ضده من الموظفين، والتي توالت على مدى سنة ونصف تقريباً والتي قدمت لوزيرين سابقين ووزير حالي للإعلام، ولكن دون جدوى أو محاسبة لفساده أو حتى التحقيق في ذلك.
يذكر أن هناك عدد كبير من الموظفين حتى اللحظة بين مستقيلين أو موقوفين عن العمل أو فارين من العمل في القناة.
كما يأتي ذلك بالتزامن مع بدء الفريق الهندسي والفني بقناة عدن، الخميس، أعمال تقييم لوضع القناة ومدى جاهزيتها للبث واستئناف العمل فيها مجدداً من العاصمة المؤقتة عدن، وذلك وفقاً لتوجيهات وزير الاعلام معمر الارياني، في اجتماعه مع قيادة وزارة الاعلام وقيادات المؤسسات الاعلامية في عدن والتي جاءت بناءً على توجيهات القيادة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، بشأن عودة عمل المؤسسات الاعلامية من عدن وفي مقدمتها قناة عدن.

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