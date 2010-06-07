مسؤولون:الجيش والمقاومة الجنوبية يقتربان من تأمين كامل لمنطقة باب المندب

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عدن برس/خاص-

قال مصدر محلي في تعز وسط اليمن لعدن برس عبر الهاتف أن كتائب المقاومة الشعبية التي يقودها السلفي ابو العباس اعتقلت اليوم الجمعة زعيم عصابة مسلحة يدعى صهيب المخلافي واودعته واخرين من مسلحيه السجن عقب اشتباكات استمرت حتى صباح اليوم الجمعة وسط المدينة.

وأكد المصدر أن كتائب المقاومة السلفية التي تعد جزء رئيسي لقوات اللواء (35) مدرع بعد ضم المقاومة للجيش الوطني داهمت أوكار العصابة التي يقودها غزوان المخلافي وشقيقه صهيب وسيطرة على الوضع وحسمت امر كثير من المشكلات التي كان يقوم بها غزوان المخلافي في مدينة تعز منذ فترة.

ويوم الخميس وفجر اليوم الجمعة وقعت اشتباكات بين الطرفين في وسط المدينة خلفت اصابات بين الجانبين في أعقاب اختطاف مسلحي عصابة غزوان اثنين من مقاتلي المقاومة الجرحى اثناء نقلهم الى المشفى للعلاج بعد اصابتهم في الجبهة.

وقال المصدر أن قوات المقاومة تلقت توجيهات من قائد محور تعز اللواء خالد فاضل بإعتقال العصابة المسلحة التي ظلت تعبث بأمن المدينة وأقلقت سكينة المواطنين مشيرا أنها اعادت سوق القات الى مكانه السابق بعد نقله من قبل العاصبة الى فرزة دي لوكس وهو الأمر الذي عطل حركة المواصلات خلال الفترة الماضية.

وكانت بلطجة عصابة غزوان المخلافي وشقيقه صهيب خلال الفترة الماضية وحتى اليوم ادت الى مقتل 13 مواطنا في وقت كانا يجبيان 2 مليون ريال يوميا رسوم من سوق القات.

وأوضح المصدر لعدن برس ان قوات المقاومة اعتقلت صهيب المخلافي فيما تمكن غزوان من الهرب الى عند خاله القائد العسكري بالجيش الوطني في تعز صادق سرحان طالبا منه الحماية والآمان.

ويتهم المواطنون غزوان المخلافي البالغ من العمر 17 عاما بإرتكاب جرائم سرقة وبلطجة وقتل.

ويعتقد كثيرين أن خاله صادق سرحان يقدم له الرعاية والتسهيلات في اعمال البلطجة والجباية.

واستنكر اهالي تعز مرارا وتكرارا تصرفات غزوان hgغير الاخلاقية بحقهم واستمراره في عبث أمن المدينة التي تواجه بصمود جبروت عدوان مليشيا الحوثي وصالح منذ عامين.

واصدر القيادي في المقاومة الشعبية بتعز قائد الجبهة الشرقية أبو العباس بيان توضيحيا حول الأحداث المؤسفة التي وقعت مساء الخميس ونهار الجمعة التي شهدها شارع جمال نتيجة تمادي المدعو غزوان وعصابته المسلح في الاعتداء على ممتلكات المواطنين واراقة دمائهم خاصة بعد عجز السلطات الأمنية بالمدينة القيام بدورها في ضبط هذه العصابة.