مسؤولون:الجيش والمقاومة الجنوبية يقتربان من تأمين كامل لمنطقة باب المندب

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مقيمون:غارات مكثفة للتحالف تستهدف المليشيات في ذمار والحديدة

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عدن برس الجمعة, 13 كانون2/يناير 2017
عدن برس/خاص-
قال سكان ومزارعون أن مقاتلات التحالف العربي التي تقوده السعودية لدعم الشرعية في اليمن شنت مساء اليوم الجمعة غارات مكثفة على معسكرات وتحصينات مليشيا الحوثي وصالح في محافظتي ذمار والحديدة وسط وغرب البلاد.
 
وذكر أحد المزارعين الساكنين في قرية ذمار القرن قرب مركز مدينة ذمار أن طيران الحربي للتحالف قصف بغارتين عند مغرب اليوم معسكر مدرسة الشرطة والثانية معسكر سامة شرق المحافظة.
 
وأخر مرة تعرضت محافظة ذمار للقصف الجوي كانت في منتصف ديسمبر الفائت حيث وقعت غارة على مدرسة الحرس الجمهوري بمعسكر الاستقبال في ذمار اثناء اجتماع عدد من ضباط الحرس الموالي للرئيس المخلوع صالح. 
 
كما وقعت غارات جوية على مواقع المسلحين الحوثيين وصالح في محافظة الحديدة المطلة على البحر الاحمر غرب اليمن قال السكان أنها استهدفت مدرسة القتال بمديرية الضحي.
 
ولم يتمكن السكان من إعطاء معلومات بشأن سقوط ضحايا.
 
وخلال اليومين الماضيين كثفت مقاتلات التحالف غارات على مواقع ومعسكرات مليشيات الانقلابية في محافظة الحديدة التي تعد من منفذ كبير لهم في تهريب الاسلحة عبر البحر.
 
 

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