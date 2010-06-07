المتحدث الرسمي يصرح حول احداث كريتر وخورمكسر

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عدن برس / خاص -

أكدت قيادة العاصمة عدن ممثلة بمحافظ عدن اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي، ومدير عام أمن عدن اللواء شلال علي شائع، أن الأوضاع في عدن تحت السيطرة، وأن الأمور مطمئنة والأجهزة الأمنية ستستمر بدورها في حماية العاصمة عدن ومؤسساتها وأرواح أبنائها.

وبحسب بيان صادر عن المتحدث الرسمي في العاصمة عدن بشأن الأحداث التي شهدتها عدن الليلة الماضية، قالت قيادة عدن: إن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية في حفظ الأمن والاستقرار والقضاء على أي محاولة تهديد لعدن وأبنائها وتعكير أمنها ويهدد السلم الاجتماعي فيها.

وأضافت: منذ الوهلة الأولى والمحافظ الزُبيدي ومدير الأمن اللواء شلال، يقومان بمتابعة الوضع ويعملان بشكل مستمر لإنهاء التوتر بالطرق المتعارف عليها وتم التواصل مع الجهات العليا ومع الشخصيات الوطنية ومسؤولي الحزام الأمني لنزع فتيل الأزمة التي قام بعض العناصر المحلية بافتعالها وحاولت أطراف معادية استغلالها وتأجيجها لنشر الفوضى.

وأكدت على الدور الايجابي للمحافظ الزُبيدي وبتعاون مدير الأمن شلال وقيامهما بالتواصل مع رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والذي أكد على دعمه لجهودهما وضرورة فرض الأمن وهيبة الدولة والمعالجة الفورية لما حدث من تطور كان سيؤدي إلى خلق حالة من الفوضى والارباك في العاصمة عدن.

وعبر محافظ عدن الزُبيدي عن شكره لكل من شعر بالمسؤولية وقام بواجبه الوطني في معالجة المشكلة وبالأخص لجميع الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء شلال شائع، على تعاملها المسؤول مع الموقف والتحلي بالصبر تجنباً للفتنة وتفادياً لتفاقم الأوضاع.