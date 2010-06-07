السفير رياض ياسين يترأس وفد اليمن بمؤتمر السلام في باريس

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عدن برس/محمد الجعبي-

دشن اللواء عيدروس الزُبيدي محافظ العاصمة عدن صباح اليوم الاحد رسميا افتتاح شركة سيسكو المصرية للإسمنت التي وصلت ميناء المعلا مطلع العام الجاري 2017.

وفي حفل الافتتاح هنأ المحافظ الزبيدي القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي في بدأ دوران عجلة الاستثمار وذلك بدخول اول سفينة استثمارية وهي شركة سيسكو المصرية للإسمنت .

وقال محافظ العاصمة : ان تدشين العمل رسميا في شركة سيسكو المصرية للإسمنت سيعطي دافع قوي لاستجلاب رؤوس المال و الاستثمار الى عدن و إعادة بناء و اعمار ما دمرته الحرب الظالمة التي شنتها ميلشيات الحوثيين و قوات المخلوع صالح على عدن والجنوب في مارس 2015.

واكد المحافظ الزبيدي ان عدن ستكون مفتوحة للاستثمار بعد النجاحات التي تشهدها العاصمة داعيا في الوقت نفسه رجال المال و الاعمال من داخل البلد و خارجها الى الاستثمار في العاصمة عدن .

ولفت محافظ العاصمة عدن نظر المستثمرين و رجال الاعمال الى ان العاصمة ستقدم لهم كل التسهيلات و الإجراءات و الامتيازات ومعها الرئاسة ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي من اجل تنشيط الحركة الاقتصادية و الاستثمارية في عدن و استثمار تلك الفرص للتسهيلات و الإجراءات المقدمة لهم .

وأوضح في ختام كلمته ان عدن تشهد استتباب امني غير مسبوق شاكرا في ذات السياق دول التحالف العربي لما توليه من دعم غير محدود لإعادة تطبيع الأوضاع في العاصمة عدن و باقي المحافظات المحررة.

ويجدر الإشارة إلا ان شركة سيسكو المصرية للإسمنت يقود طاقمها أجانب من سوريا و لبنان و مصر و الفلبين و اكرانيا و هي شركة دولية مشهورة في انتاج الاسمنت و السفودرنج.