السفير رياض ياسين يترأس وفد اليمن بمؤتمر السلام في باريس

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عدن برس/خاص-

هاجم وزير الدولة والقيادي في المقاومة الجنوبية الشيخ هاني بن بريك من يثيرون الفوضى في عدن تحت مسمى "المقاومة" ووصفهم بـ"البلطجية والخارجين عن القانون".

وقال بن بريك في تغريدات على حسابه في تويتر اليوم الأحد تبدو أنها حول الأحداث المؤسفة التي شهدتها مديرية خورمسكر يوم السبت أن أي قوة مسلحة أو تكتل مسلح داخل عدن أو غيرها خارج يد الدولة يجب ان يضرب بيد من حديد ولا كرامة وأي وساطة معهم.. مضيفا :"أن اي تهدئة يجب ان تكون مشروطة بتسليم البلاطجة أنفسهم للدولة".

وفيما تحدث حول الأسلوب الذي ينبغي التعامل فيه مع سلوكيات البلطجي بانه لايفهم إلا لغة الردع وكسر الناموس(مصطلح شعبي عدني) قال :"ان هولاء البلاطجة كانوا أثناء الحرب وقبل تحرير عدن يخشون من رجال المساجد".

وتعهد بن بريك على مواجهة البلاطجة "إن عادوا عدنا" حسب تعبيره الذي استطرده بالقول "انهم خناجر في خاصرة المقاومة منذ تحرير عدن وانه لن يشفع لهم ماقدموا - إن كانوا قدموا - ليستغلوه لفرض واقع العصابات في عدن أو غيرها".

وختم بن بريك وهو قيادي سلفي وأحد ابرز قيادات تحرير عدن من مليشيا الحوثي وصالح في يوليو 2015 متسائلا:" لماذا عندما يسيطر الظلمة كالحوثي وداعش أو القاعدة على بلد ويحكمونها بالحديد والنار الكل ينقاد وفوقها بوسة.. وعندما يحكم من يريد النظام الكل يتفلسف؟!!".