السفير رياض ياسين يترأس وفد اليمن بمؤتمر السلام في باريس

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عدن برس/خاص-

قال مسؤولون عسكريون أن القوات الحكومية والمقاومة الشعبية في محافظة الجوف شمال شرق اليمن قتلت اليوم الأحد 30 مسلحا من قوات الحوثي وصالح بعد معارك ضارية في منطقة المتون خلال الأربعة وعشرين الساعة الماضية.

واضافوا أن المعارك التي اندلعت منذ صباح يوم السبت تقدمت فيها القوات الحكومية الى سوق الاثنين في منطقة المتون غرب مركز المحافظة رغم محاولة قوات الحوثي وصالح الهجوم المضاد لاستعادة السوق حيث مازالت الاشتباكات مستمرة.

وذكر المسؤولون أن المعركة خلفت ايضا عن الجانب الجيش الوطني 9 قتلى في حين أن من بين قتلى الحوثيين قائد ميداني رفيع يُدعى (أبو مقتدى) بالإضافة إلى ان العشرات من مسلحي الجماعة وقوات صالح سقطوا جرحى.

واسرت القوات الحكومية 35 مسلحا حوثيا على الأفل ونفلتهم الى معسكراتها في المناطق الخاضعة لسيطرتها شمالا كما أفاد المسؤولون.