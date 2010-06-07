السفير رياض ياسين يترأس وفد اليمن بمؤتمر السلام في باريس

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عدن برس / خاص -
أكد مصدر سياسي مطلع قي تصريح خاص لـ"عدن برس"، أن المبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ سيصل إلى العاصمة المؤقتة للبلاد عدن، يوم غد الإثنين، للقاء رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي.
وقال المصدر ذاته في تصريحه إنه من المتوقع أن يعرض المبعوث الأممي خلال زيارته إلى عدن ولقائه الرئيس هادي، ومسؤولي الشرعية المبادرة السياسية في نسختها المعدلة.
ويأتي ذلك في إطار المساعي المبذولة من جانب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والإقليمي لإنعاش مفاوضات السلام بشأن الأزمة اليمنية التي نشبت نتيجة انقلاب ميليشيا الانقلابيين التابعين لجماعة الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح، على الحكومة الشرعية برئاسة الرئيس هادي، وشن الانقلابيون الحرب على اليمن واليمنيين، أواخر شهر مارس 2015م.
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