وزير الإعلام: عودة بث قناة عدن من الداخل على مرحلتين الأولى خلال أيام

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عدن برس / خاص -

يتواجد المدير التنفيذي لشركة مصافي عدن محمد عبدالله أبوبكر البكري، حالياً في العاصمة عدن، من أجل لقاء القيادة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي والحكومة الشرعية ووزارة النفط ومحافظة عدن، ومناقشة وحل عدداً من المشاكل التي تعانيها المصفاة ومعالجة مختلف القضايا العالقة التي تسببت في توقف نشاطها منذ عامين تقريباً.

وقال المتحدث الرسمي باسم شركة مصافي عدن ناصر شائف في بلاغ صحفي إن إدارة المصفاة تسعى جاهدة إلى حل جملة من القضايا والمشاكل لتوفير بيئة العمل المناسبة للجميع وحتى نستطيع اعادة الحياة الى المصفاة لان بقاء هذه القضايا والمعوقات بدون حل لن يساعد على توفير بيئة العمل المناسبة، بل وسيؤدي إلى تزايد المشاكل بشكل مستمر.

وأضاف أن القضايا والمشاكل تتضمن موضوع الرواتب والمستحقات المتأخرة لعمال وموظفي المصفاة والتي تسعى إدارة المصفاة جاهدة لوضع الحلول لها، لا سيما وأن هناك وعود سابقة من الحكومة بحلها وحالياً ظروف الحكومة أفضل ويمكنها المساعدة، وذلك من خلال دفع مديونية شركة النفط عدن لصالح المصفاة والتي تجاوزت بحسب المطابقات المالية الأخيرة الثلاثين مليار ريال، أو من خلال التعويض عن قيمة المشتقات التي تم استهلاكها في فترة الحرب وما بعدها وبتوجيهات حكومية حيث أن هناك فواتير مرفقة بقيمة تلك المشتقات ولم يتم الدفع أو التعويض حتى الآن، مع الإشارة إلى ضرورة أن يكون الحل مراعي لظروف عمال وموظفي المصفاة الذين تحملوا وصبروا فترة طويلة، ونحن لا نطالب بحلول تعجيزية من الحكومة ونقدر الأوضاع التي تمر بها الدولة حالياً، ولكن الحل يمكن في دفع هذه المستحقات على مراحل شهرياً تضمن الاستقرار للموظفين وللعمل في المصفاة.

وأفاد بأن المصفاة تطالب بتوفير النفط الخام بصورة مستمرة بما يضمن تشغيل المصفاة بصورة دائمة ويحقق الاستقرار التمويني للمشتقات النفطية في السوق المحلية في محافظة عدن والمحافظات المجاورة وكذا محطات الكهرباء، والمساعدة على توفير الظروف الملائمة لعودة عمل الشركات الأجنبية للعمل في المصفاة واستكمال مشروع تحديث وتطوير المصفاة والذي توقف نتيجة الحرب ومن هذه الشركات الشركة الصينية التي تم التواصل معها والترتيب لعودتها في بداية فبراير المقبل لاستكمال مشروع تحديث محطة الكهرباء في المصفاة بشكل عاجل، وأيضا الشركة الرومانية لاستكمال تحديث وحدة التكرير واستقدام بعثة طبية أجنبية لمستشفى المصفاة.

وذكر أن قضايا ومشاكل المصفاة تشمل معالجة مشكلة الضمان الاجتماعي لعمال وموظفي المصفاة بشكل كامل بحسب توجيهات رئيس الجمهورية بذلك في نهاية العام الماضي 2015م، ومتابعة مديونية المصفاة لدى شركة النفط عدن والتي تجاوزت حتى الآن أكثر من 30 مليار ريال والمصفاة تطالب شركة النفط بصورة مستمرة بمعالجة هذه المديونية من خلال الالتزام أولا بدفع الراتب الشهري لعمال وموظفي المصفاة خلال الفترة المقبلة من هذه المديونية ومعالجة بقية المديونية بتوقيع اتفاقية بين الطرفين توضح كيفية السداد خلال المرحلة المقبلة، لأن استمرار شركة النفط من التنصل عن هذه المديونية وتحويلها إلى مديونية على الكهرباء سيؤدي إلى استمرار المشاكل وعودة الإضرابات بشكل مستمر نتيجة عدم الالتزام بدفع الراتب الشهري بصورة منتظمة، كما تتضمن الاتفاقية الجلوس مع مدير شركة النفط عدن من أجل حل كل المشاكل العالقة بين المصفاة وشركة النفط عدن.

كما لفت المتحدث باسم مصفاة عدن ناصر شائف إلى ضرورة معالجة مشكلة سفن المصفاة المتوقفة منذ سنوات والمعروضة للبيع من سابق والمعرضة للغرق حالياً وذلك بما تراه الحكومة من خلال تشكيل لجنة من مجلس الوزراء والجهات الحكومية المختصة وأي جهات أخرى للنزول ومعاينة السفن بشكل عاجل وإتخاذ القرار حولها، لأنها مهددة بالغرق في أي وقت حالياً وسيؤدي غرقها إلى مشاكل كبيرة للمصفاة وللمجرى الملاحي إلى ميناء عدن وميناء الزيت، وقال: إن المصفاة تخلي مسؤوليتها عن أي تبعات تحصل جرّاء ذلك.

وأشار إلى ضرورة مساعدة الحكومة في معالجة المشكلة القائمة مع الشركة المشغلة لسفن المصفاة الجديدة (أميرة عدن - درة كريتر، والمتواجدة خارج البلاد منذ بداية الحرب)، وذلك بدفع المبلغ المالي الذي تطالب به الشركة المشغلة للسفن من أجل الترتيب لعودة السفن إلى ميناء الزيت في عدن.

وشدد على ضرورة الجلوس مع مدير شركة النفط اليمنية ورئيس مجلس إدارة شركة عرب جلف من أجل حل كل المشاكل والقضايا العالقة بينهم وبين المصفاة بما فيها حل مشكلة المساكب حلا جذريا وبشكل يرضي جميع الأطراف، ونوه بأن المساعدة ووضع الحلول لهذه القضايا سيؤدي إلى استقرار الأوضاع في المصفاة وعودة الجميع إلى مزاولة أعمالهم بشكل طبيعي وعودة الانضباط الإداري في المصفاة، كما سيؤدي إلى استقرار اقتصادي في محافظة عدن والمحافظات المجاورة، وبالمقابل عدم المساعدة في وضع الحلول لهذه القضايا سيؤدي إلى تكرار المشاكل والإضرابات بصورة مستمرة والتي سيعاني منها الجميع ولن يخلق بيئة عمل مناسبة من أجل عودة الحياة للمصفاة واستكمال مشروع التحديث وعودة الشركات الأجنبية للعمل في المصفاة.

وأختتم المتحدث الرسمي باسم شركة مصافي عدن ناصر شائف، بالتأكيد أن المصفاة على ثقة بأن القيادة السياسية والحكومة تتفهم الدور الذي تقوم به مصفاة عدن التي اثبتت خلال كل الاحداث التي مرت فيها البلاد أنها رقم صعب وعمود أساسي في اقتصاد البلاد، وتعلم أن عمال وموظفي المصفاة تحملوا الكثير خلال الفترة الماضية تقديراً للظروف والأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلد، وتمنى أن يتم رد الجميل لهم ومعالجة مشكلاتهم بطريقة ترضي الجميع وتمكن المصفاة من العمل بشكل طبيعي خلال الفترة المقبلة بعيداً عن الضغوط وينهي كل المشكلات.