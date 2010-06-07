وزير الإعلام: عودة بث قناة عدن من الداخل على مرحلتين الأولى خلال أيام

ألاخبار

عدن برس/وكالات-

ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الأحد إن بريطانيا والإمارات بدأتا مناورات عسكرية مشتركة باسم "خنجر البحر 2017".

وقالت الوكالة إن المناورات تهدف إلى "التدريب على تخطيط وتنفيذ وإدارة العمليات العسكرية المشتركة وتفعيل الإجراءات الموحدة بين مختلف الأسلحة المشاركة."

وتأتي المناورات في ظل استمرار التوترات بين دول الخليج العربية والولايات المتحدة من جانب وإيران من جانب آخر.

وتساهم دولة الامارات بشكل فاعل ورئيسي ضمن التحالف العربي التي تقوده السعودية لدعم الشرعية في اليمن منذ انطلاقه عاصفة الحزم في 26 مارس 2015.

وتتهم السعودية وجيرانها الخليجيون إيران بالسعي لمد نفوذها في العالم العربي من خلال دعم المقاتلين الشيعة في صراعات تستعر في أنحاء المنطقة.

وفيما تنفي طهران تلك الاتهامات أطلقت مدمرة تابعة للأسطول الأمريكي طلقات تحذيرية على أربع سفن عسكرية إيرانية في مضيق هرمز الأسبوع الماضي.

ونجحت القوات الاماراتية في دعم القوات الحكومية اليمنية على تحرير المحافظات الجنوبية والشرقية التي كانت تحت سيطرة مليشيا الحوثي وصالح ومن مسلحي تنظيم القاعدة حيث كان لها الدور الكبير والبارز في تأسيس القوات العسكرية والامنية التي تم تشكيلها في تلك المحافظات.