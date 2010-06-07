وزير الإعلام: عودة بث قناة عدن من الداخل على مرحلتين الأولى خلال أيام

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عدن برس / خاص -

تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية من أسر العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي وصالح بينهم 10 أطفال وذلك منذُ بدء معارك تحرير الساحل الغربي.

وقال "أبو زرعة المحرمي" وهو أحد القيادات المشرفة على العمليات العسكرية في باب المندب إن قوات الجيش والمقاومة تمكنت خلال معارك ذوباب ومعسكر العمري من أسر العشرات من عناصر الميليشيات بينهم قيادات، بالإضافة إلى 10 أطفال أحدهم مصور حربي.

وأضاف أن الأطفال كلهم من منطقة رازح محافظة صعدة، تم التغرير بهم للقتال في صفوف الميليشيات، ضمن سياستها تجنيد الأطفال والزج بهم في المعارك.

وأشار إلى أن قوات الجيش والمقاومة تولي أسرى الحوثيين من الأطفال عناية خاصة، خصوصاً أن أكثرهم قال إن الميليشيات أجبرتهم على القتال في صفوفها أما مستغلة فقرهم وحاجتهم للمال، أو تحت التهديد والوعيد والتحريض المذهبي والمناطقي.

ولفت إلى أن أسر العدد الكبير من الأطفال في جبهة واحدة إثبات جديد لتورط الحوثيين في تجنيد الأطفال والزج بهم في المعارك ولا سيما الجبهات الأكثر اشتعالاً كجبهة باب المندب، وجعلهم وقود للحرب.

يشار إلى أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية وبدعم من قِبل قوات التحالف العربي تخوض معارك عنيفة منذ أيام وتمكنت من تطهير منطقة ذوباب والسيطرة على معسكر العمري والتقدم باتجاه ميناء المخا الاستراتيجي.