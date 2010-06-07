وزير الإعلام: عودة بث قناة عدن من الداخل على مرحلتين الأولى خلال أيام

Alternative flash content
Requirements
عدن برس / خاص -
دارت اشتباكات مسلحة مسلحة وتبادل القصف المدفعي، اليوم، بين قوات الجيش والمقاومة من جهة وميليشيا الانقلابيين التابعين لجماعة الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح، من جهة أخرى في مديرية عسيلان محافظة شبوة.
وقال مصدر ميداني في عسيلان لـ"عدن برس"، إن المواجهات المسلحة بين الجانبين التي شهدتها جبهة طوال السادة الواعقة غرب عسيلان، أسفرت عن مصرع عنصرين من جماعة الحوثي.
وأضاف أن أحد رجال المقاومة قُتل برصاص أحد قناصة الميليشيات الانقلابية خلال المواجهات المسلحة في جبهة طوال السادة ذاتها.
التصالح والتسامح مسألة لا تقررها الرغبات التي تتجسد كحاجة لحظية لدى هذا الفريق او ذاك من الناس وإنما هي حاجة
عندما بدأ الحراك تأسيس ثورته في 30 أكتوبر 2008 م في إطار منظم بالعسكرية بيافع حين شكل المجلس الوطني
ستنتهي الحرب الأهلية في اليمن بعد أن يكون اليمنيون قد أحالوه إلى أطلال بلد مدمر على كافة المستويات لكن أخطرها على الإطلاق سيكون مشهد
هاهي الأنباءُ تُزوِدنا كل يوم بنبأ كظيم عن تركيا التي (كانت) وادعة آمنة حتى ابتلاها الله بموبؤ سقيم اسمه اردوغان..سياسيٌ عابثٌ
الدولة الجنوبية التي فقدت عقلها في صباح بعيد، ثم تم تصديرها كسلعة مضروبة، لن تعود إلا بجهود جبارة موحدة وبأداء مختلف تماماً عما نراه اليوم.
عرب على علم بتهريب اسلحه للحوثيين ..
|
القراء الكرام لمراسلة الموقع بالمقالات والاراء والاخبار الرجاء إرسالها على بريدي الناشر أدناه
|