مليشيا الحوثي تستهدف حافلة نقل جماعي ومقتل ثلاثة مسافرين قرب الضالع-صور

ألاخبار

عدن برس / محمد القادري -

دشن وكيل محافظة عدن لشؤون الشهداء والجرحى المهندس علوي ناصر النوبة، ومعه مدير عام مديرية البريقة هاني محمد اليزيدي، إجراء أول عملية جراحية للعصب الطرفي في مستشفى مصافي عدن في البريقة والتي تنفذها البعثة الطبية بجمعية الهلال الأحمر السوداني بدعم من مركز سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ضمن مشروع علاج جرحى الحرب.

وفي التدشين أوضح الوكيل النوبة، إن الفريق الطبي السوداني والذي يعمل بكل تفاني وإخلاص منذ وصوله إلى عدن الشهر الماضي، قد تم معاينة (980) جريحآ، منهم إصابات في العظام، وقد أجريت لهم عمليات في مستشفى الجمهورية، وإصابات في العيون في مستشفى مكة للعيون، ويستقبل مستشفى المصافي عمليات العصب الطرفي.

واشاد النوبة واليزيدي، بالجهود الكبيرة التي يبذلها الفريق الطبي السوداني وبمعية عدد من كوادر الأطباء اليمنيين في تقديم الرعاية الطبية اللازمة للجرحى، والتي يأتي تواصلاً لما يقدمه الاشقاء في جمهورية السودان إحدى دول التحالف العربي في استعادة الشرعية من الانقلابيين ووقوفهم اللامحدود إلى جانب أشقائهم في اليمن.

بعد ذلك طاف الوكيل النوبة ومدير البريقة اليزيدي وبمعية مدير المستشفى الدكتور أديب حمود بجاش، في عدد من أقسام المستشفى، مطلعين على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، مثمنين الجهود المتميزة التي تقدمها قيادة المستشفى وطاقمها الطبي والصحي والعاملين فيها خاصة خلال فترة الحرب وإلى اليوم رغم شحة الإمكانيات المادية التي تعاني منها شركة مصافي عدن.

حضر التدشين رئيس لجنة الخدمات في المجلس المحلي بمديرية البريقة محمد عبدالوهاب نايف.