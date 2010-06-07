مصفاة عدن تطالب الأمن بالتحقيق في اختطاف مدير عملياتها وكشف الجهة المسؤولة

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عدن برس/عدن-

خصصت محافظة حضرموت (600) خانة وظيفية في الشركات النفطية العاملة في حقولها لخريجي النفط في المحافظة الغنية بالنفط بجنوب شرق اليمن.

ووجه محافظ حضرموت اللواء احمد سعيد بن بريك في اجتماعه مع مندوبي خريجي البترول والنفط والذي حضره المدير العام لمكتب وزارة النفط بساحل حضرموت هشام النهدي يوم الاثنين بسرعة جمع الكشوفات والبيانات الخاصة بالراغبين بالتوظيف وضرورة جمع كافة البيانات والكشوفات المتعلقة بالشباب من خريجي قسم البترول والنفط.

وشدد المحافظ على أهمية استكمال الملفات الخاصة بالتوظيف، وتقديمها الى لجنة مختصة لدراستها والنظر فيها حتى تكون ضمن الخانات الوظيفية المخصصة للمحافظة.

ونقلت الصفحة الرسمية لمحافظة حضرموت اللواء بن بريك في الاجتماع تأكيده القول أن الظروف الاستثنائية التي تمر بها المحافظة من امن واستقرار في القضايا الخدمية كافة جعلتها أكثر قوة وصلابة للمطالبة بحقوقها وفرصها في التوظيف.

وقال أن هذه الإجراءات تأتي لخدمة المحافظة والمواطنين من حلقة فساد تحاك من حولهم مضيفا أن حضرموت لم تعد مثل الامس ولن تدع اي عابث ينعم بخيراتها دون وجه حق.

من جانب آخر وجه المحافظ مكتب وزارة النفط بإبلاغ جميع الشركات النفطية العاملة بعدم التعامل مع اي شركة مالم تكون البطائق التأمينية والزكوية والضريبية مجددة ومستوفيه لجميع الشروط القانونية.