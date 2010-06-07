رئيس الجمهورية يبحث ازمة المشتقات النفطية

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عدن برس / خاص -

دمرت مقاتلات التحالف العربي، أمس، عتاداً عسكرياً لميليشيا الانقلابيين التابعين لجماعة الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح، في مديريتي عسيلان وبيحان بمحافظة شبوة (شرق اليمن).

وقالت مصادر ميدانية في جبهتي عسيلان وبيحان، إن طائرات التحالف العربي شنت عدة غارات جوية استهدفت مواقع الانقلابيين في أماكن متفرقة شملت مناطق الصفحة، وحيد بن عقيل، وبئر أحمد.

وأضافت أن الغارات الجوية للتحالف العربي تزامنت مع اشتباكات مسلحة متقطعة وقصف مدفعي متبادل بين قوات الشرعية الجيش الوطني والمقاومة من جهة، وميليشيا الحوثي وصالح من جهة أخرى، في مواقع قرن صُوفة بجبهة الساق، وبئر أحمد بهجر كحلان.