أبين..مسلحين يهاجمون نقطة أمنية وسط زنجبار ومقتل جندي

ألاخبار

عدن برس / خاص -

قامت قوات النخبة الحضرمية بتفكيك عبوات ناسفة وعدد من المتفجرات والألغام وبمساعدة المواطنين، وذلك في إحدى مناطق الواقعة غرب مدينة المكلا بمحافظة حضرموت (شرق البلاد).

وقال المركز الإعلام للمنطقة العسكرية الثانية إن قوات النخبة الحضرمية تمكنت من تفكيك عبوات ناسفة وألغام في منطقة الحمراء الغبر غرب المكلا.

وأوضحت أن ذلك يعد ضمن إنجازات وانتصارات قوات النخبة الحضرمية والتي تحقق بها تقدماً إيجابيا ملحوظاً نحو تحقيق الهدف المنشود والمتمثل في تثبيت الأمن والاستقرار في المنطقة، والحفاظ عليه بصورة أساسية تضمن رسوخ واستمرار عجلة التنمية والازدهار في كل مجالات الحياة الحضرمية المأمولة.