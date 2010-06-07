أبين..مسلحين يهاجمون نقطة أمنية وسط زنجبار ومقتل جندي

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عدن برس / خاص -

ناشدت أسرة ورفاق درب قائد جبهة القلوعة بمديرية المعلا محافظة عدن إبان التصدي لغزو ميليشيا الانقلابيين التابعين لجماعة الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح، مدينة عدن القائد البطل محمد المطري، كل من رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، ورئيس الحكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، ومحافظ عدن عيدروس الزُبيدي، بالاهتمام ومتابعة حالة وحياة القائد المقطري، الذي يرقد في داخل منزله في حالة إعاقة.

ويعاني قائد جبهة القلوعة محمد المقطري، أحد المقاتلين الذين أرهقوا العدو، من بقاء شظايا في رأسه وإعاقه في السمع والبصر وضعف في الحركة، كما أنه مرمياً في منزله ولايستطيع إعالة أسرته بسبب إعاقته وعدم وجود مصدر دخل لأسرته، أسوة بمن تم صرف مرتبات لهم في الوقت الذي لم يتواجد بعضهم بالميدان أثناء المعارك التي أشعلها وحرروا على إثرها الرجال الأبطال الأرض.

وأشارت معلومات إلى أن الانتصار العظيم الذي تحقق في عدن بدحر الغزاة الحوثة وقوات عفاش المعتدين، لم يكن إلا بفضل رجال صمدوا في الميدان في كل الجبهات حيث لقنوا الغزاة دروساً في الرجولة والصمود والقتال، حيث اشتعلت عدن ناراً من تحت أقدامهم في كل المديريات والجبهات، وكانت جبهة القلوعة إحدى أشرس الجبهات والتي ذاع صيتها وقوة وصلابة أبنائها إلى كل الجهات، وذلك بعد أن أذاقوا الحوافيش ويلات من العذاب وكبدوهم خسائر فادحة في الأرواح لن ينسوها طوال حياتهم، كما لن ينسوا بطولات رجال القلوعة الأشاوس الذين ظلو لأكثر من شهرين مدافعين عن القلوعة والتواهي برغم قلة عددهم وعتادهم، كما يمكن القول إنه لولا إصابة القائد البطل / محمد المقطري، واستشهاد البطل / حسين الابي، في جبهة حافون لما استطاع الحوثه تدنيس القلوعة ودخول التواهي قبل أن يتم تطهيرها من أبطال عدن.

وتتعشم أسرة ورفاق درب القائد المقطري، خير في الرئيس هادي والحكومة وقيادة محافظة عدن والمقاومة الجنوبية متابعة حالة الجربج القائد المقطري، وإدراج اسمه ضمن كشوفات الرواتب أسوة بالمقاومين الأبطال، ووضع اعتبار له كالقيادات التي تم تعيينها لدوره الكبير في قيادة مقاومة القلوعة ومشاركته في الكثير من جبهات عدن.