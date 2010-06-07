الحديدة..الحوثيون يداهمون مساجد في تهامة ويحرقون كتب بعد استبدالها بملازم السيد

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عدن برس/خاص-

ذكر سكان إن مواجهات مسلحة وقعت بعد ظهر اليوم الأربعاء بين أفراد من أسرة بيت عمران الشهيرة في مدينة ذمار وسط اليمن ومسلحين قبليين من محافظة البيضاء.

وقال السكان ان الاشتباكات التي استخدمت الاسلحة الخفيفة والمتوسطة ولم يعرف أسبابها بعد خلفت 3 قتلى واصابة خمسة من الجانبين.

وبيت عمران هم أصهار الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح ويعدون من ابرز الاسرة في محافظة ذمار التي تسيطر عليها مليشيات الحوثي. وقال السكان ان هذه الاشتباكات هي الثانية بين اصهار صالح ومواطنين فالمرة الاولى وقعت منتصف العام الماضي بعد حادث تصادم سيارات.

وتسببت الاشتباكات بالفوضى وانتشار المسلحين في احياء المدينة التي تمتد على طول شارع رئيسي واحد. كما أثارت الهلع والخوف في أوساط السكان المدنيين في الحي الذي شهد الاشتباكات.