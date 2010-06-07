الحديدة..الحوثيون يداهمون مساجد في تهامة ويحرقون كتب بعد استبدالها بملازم السيد

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عدن برس / سبأ -

قال مدير شرطة عدن اللواء شلال شائع إن قوات مكافحة الارهاب التي تم إعدادها وتدريبيها بدعم من قوات التحالف العربي، أحبطت خلال هذا الأسبوع الكثير من العمليات والمخططات الإرهابية، التي كانت تستهدف العاصمة المؤقتة عدن، وسيكشف عنها قريباً.

وذكر شائع في حفل تدشين لجان الأحياء بمديرية التواهي بعدن، بحضور وكيلا محافظة عدن محمد سعيد المفلحي وهيثم الغريب، أن العمليات الإرهابية كانت تستهدف عدداً من المواقع الحيوية والشخصيات الهامة داخل عدن، إضافة إلى اكتشاف مخازن فسفورية متطورة خاصة بصناعة المتفجرات، وقامت القوات بملاحقة وضبط العناصر المشتبه بها والتي حاولت الفرار متخفية بملابس نسائية في إحدى نقاط التفتيش.

ولفت إلى أن الأعمال التخريبية داخل عدن يشرف على تمويلها وتنفيذها ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، في محاولة بائسة لزعزعة الأمن والاستقرار وحل الفوضى والإرهاب.

وأكد أنه بتعاون الجميع ودعم التحالف العربي ستكون مدينة عدن آمنة، موجهاً منتسبي الأمن في مراكز الشرطة بمحافظة عدن، القيام بواجبها في إحلال الأمن وحل المشاكل بطرق قانونية وسليمة.. مشيداً بتجربة تشكيل لجان الأحياء بمديرية التواهي، كتجربة أولية سيتم تطبيقها على باقي مديريات محافظة عدن.

وأشار مدير شرطة عدن إلى أن هذه اللجان ستسهم في حل المشاكل الاجتماعية والأمنية داخل إطار الأحياء من أجل تثبيت الأمن ووضع المعالجات والحلول في إطار الحي والمديرية بالتنسيق مع مراكز الشرطة والقوات الأمنية ذات الصلة.