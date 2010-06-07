الحديدة..الحوثيون يداهمون مساجد في تهامة ويحرقون كتب بعد استبدالها بملازم السيد

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عدن برس/خاص-

داهم مسلحو الحوثي وصالح اليوم الأربعاء ثلاثة مساجد في مديرية الزيدية محافظة الحديدة المطلة على البحر الاحمر غربي اليمن ونهبوا من داخلها كتب دينية وثقافية لا تتفق وعقيدتهم الدينية الشيعية كما أفادت مصادر محلية.

وقالت المصادر ذاتها أن مسلحي الجماعة أحرقوا جزء من تلك الكتب وأخفوا بعضها في وقت استبدلوها بملازم فقهية من تسجيلات مؤسس الجماعة الصريع حسين الحوثي.

وأكدت المعلومات قيام القياديان المتحوثان أحمد البصيلي وعلي عبدالله عبد رفقة مسلحين حوثيين اقتحام الجامع الكبير ومساجد أبو بكر الصديق ودير المشهور في عزلة الحشابرة والمحال.

وصادر المسلحون عدة كتب علمية وهددوا القائمين على المساجد بالاختطاف والزج بهم في السجن في حال تم استبعاد ملازم السيد حد تعبيرهم وطالبوهم بتدريسها في الحلقات الدينية بالمساجد الثلاثة.

واعتاد مسلحو الحوثي على تفجير المساجد ومنازل معارضيهم في عدة محافظات بشمال البلاد التي تخضع لسيطرتهم منذ نهاية العام 2014.