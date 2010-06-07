متحدث..القوات الحكومية تسيطر على موقع جديد بكرش وتأسر حوثيين

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عدن برس / متابعات -

تعهد الجيش الوطني بمباغتة ميليشيا الانقلابيين التابعين لجماعة الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح، من خلال دخوله صنعاء من عدة محاور حسب الخطة المرسومة، وفتح جبهات جديدة في أماكن عدة لم يتوقعها الانقلابيون.

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العميد الركن عبده مجلي إن تحالف الحوثي وصالح، سيندم كونهم تمردوا وانقلبوا على الشرعية والمرجعيات الأساسية المتمثلة في المبادرة الخليجية والقرار الدولي رقم 2216 ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

ولفت إلى استمرار الانتصارات التي تحققها وحدات الجيش في مختلف الجبهات، بإحراز المزيد التقدم في محافظات صنعاء، تعز، الجوف، مأرب، صعدة، شبوة، حجة والضالع.

وأشار إلى أن هناك تطور في الموقف العسكري للجيش بمحافظة تعز، حيث تم صد ودحر ميليشيا الحوثي والمخلوع الانقلابية في عدة جبهات بمدينة تعز، وهناك تقدم في جبهة الوازعية وتقدم باتجاه مركز مديرية الشقيراء، وفي جبهة مقبنة باتجاه الخط الرئيسي الرابط بين محافظتي الحديدة وتعز.

ولفت إلى أن وحدات الجيش تقدمت إلى ما بعد منطقة الجديد في جبهة ذوباب، ويفصلها نحو 15 كيلو متر عن مدينة وميناء المخا، كما تمكن الجيش من تحرير عدد من المواقع والجبال الاستراتيجية بمنطقة نهم شرق صنعاء، وهو تقدم يقطع طرق الامداد عن الميليشيا ويحقق الاقتراب نحو مديرية أرحب شمال العاصمة صنعاء.

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