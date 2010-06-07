تعز..مقتل ستة مدنيين بقصف صاروخي والجيش يحرر مواقع استراتيجية بالوازعية

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عدن برس/خاص

لقي ستة مدنيين مصرعهم وأُصيب 8 آخرين مساء يوم الأربعاء اثر قصف مليشيا الحوثي وصالح على الاحياء السكنية الغربية لمدينة تعز وسط اليمن.

وقال مصدر محلي ومسعفون لعدن برس عبر الهاتف إن المليشيات الانقلابية استهدفت حي النور الواقع غرب المدينة بصواريخ الكاتيوشا من مواقعها المتمركزة في الاتجاه الشمالي للمدينة.

وكانت قوات الجيش والمقاومة الشعبية واصلت يوم الأربعاء انتصاراتها في عدة جبهات بمحافظة تعز وكبدت مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية خسائر فادحة في العتاد والارواح.

وذكر المركز الإعلامي لقيادة محور تعز في بيان نشرها على صفحته بالفيسبوك ان وحدات الجيش حررت جبل "السيبارة" الاستراتيجي ومدرسة "الحكمة" وموقع "الهشام" في جبهة الوازعية، فيما لازالت المعارك مستمرة حول موقع القاصب وجبل الشامي غربي المحافظة.

وفي الجبهة الشمالية بالمدينة شنت قوات الجيش هجوما على مواقع المليشيا في جبهة الأربعين وعصيفرة وتمكنت خلالها من استعادة عدد من المباني وتكبيد المليشيا خسائر فادحة.

*الصورة من الارشيف لاطباء يحاولون اسعاف مصابين حيث استهدف حيهم قصف بتعز...