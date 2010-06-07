المبعوث الأممي يؤجل زيارته إلى صنعاء بسبب شروط الانقلابيين

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عدن برس / خاص -
اخمد رجال الدفاع المدني في محافظة عدن، ظهر اليوم، حريقاً هائلاً نشب في مستودعات الجمارك بجوار ميناء عدن
بمديرية المعلا.
وهرعت سيارات ورجال الدفاع المدني إلى موقع الحريق في مستودعات الجمارك، ونجحت في السيطرة على الحريق، والتهم الحريق الذي طال قسم الأرشيف جزءً كبيراً جداً من المستندات والوثائق.
وقالت مصادر رسمية إنه لم يتم التعرف حتى اللحظة على الأسباب الرئيسية التي تقف وراء اندلاع الحريق في مستودعات الجمارك بعدن.
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