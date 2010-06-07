المبعوث الأممي يؤجل زيارته إلى صنعاء بسبب شروط الانقلابيين

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عدن برس / متابعات -
أجّل المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، زيارته التي كانت مقررة إلى صنعاء بسبب الشروط وضعها الانقلابيون.
وقالت مصادر مطلعة، لصحيفة «البيان»، إن ولد الشيخ أحمد، كان مقرراً أن يزور صنعاء، أمس، ليسلم الطرف الانقلابي خطته المعدلة للتسوية، ومناقشة التحضيرات المتعلقة باجتماع لجنة التهدئة العسكرية المكلفة بتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، لكن الطرف الانقلابي اشترط أن يعترف المبعوث الأممي بالحكومة التي شكلها الانقلابيون.
وأضافت أن الانقلابيين اشترطوا أن يلتقي ولد الشيخ بوزير خارجيتهم بدلاً عن اللقاء مع ممثلي جماعة الحوثي وحزب المؤتمر الشعبي، وهو ما تم رفضه، لأن الأمم المتحدة لا تعترف إلا بالحكومة الشرعية.
ووفقاً لهذه المصادر، اشترط الانقلابيون أيضاً إعادة حركة الملاحة الجوية لمطار صنعاء قبل مناقشة أي أفكار للتسوية وعمل اللجنة العسكرية، ولهذا أجلت الزيارة إلى وقت لاحق، لم يحدد بعد.
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