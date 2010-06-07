البيضاء..المقاومة تسيطر على موقع حيد الملح ومقتل حوثيين في كمين اخر

ألاخبار

عدن برس/خاص-

أبلغ عدن برس مصدر ميداني في المقاومة الشعبية بمحافظة البيضاء وسط اليمن أن مقاتلو المقاومة بآل حميقان شنوا هجوما واسعا على مواقع مليشيا الحوثي وصالح في مديرية الزاهر مساء يوم الخميس وحققوا تقدما في حين مازالت الاشتباكات مستمرة حتى الساعة.

وأكد المصدر أن رجال المقاومة الشعبية في آل حميقان بعد اشتباكات عنيفة تمكنت من السيطرة على موقع حيد الملح بمنطقة القوعه التابعة لمديرية الزاهر في الهجوم المباغث الذي شنته عند الساعة العاشرة مساء يوم الخميس ومازالت الاشتباكات مستمرة للتقدم نحو بقية المواقع المجاورة له عند كتابة الخبر الساعة (الواحدة فجر اليوم الجمعة).

ويعد موقع حيد الملح أحد المواقع الخطرة المتقدمة للمليشيا والقريبة من مواقع حيد الضروة وموقع الجماجم التي تتمركز فيهم مليشيا الحوثي وصالح منذ نحو عامين.

وأوضح المصدر أن لا اصابات في صفوف مقاتلي المقاومة فيما لم يعرف ضحايا المليشيات.

في اتجاه اخر نصبت المقاومة الشعبية في منطقة ذي ناعم يوم الخميس كمينا محكما للمليشيا الحوثي وصالح أدى الى مقتل اثنين منهم واصابة اخرين.

وقالت مصادر عدن برس أن افراد للمقاومة زرعوا عبوة ناسفة انفجرت فوق دورية عسكرية للحوثيين اثناء مرورها في الطريق العام بمنطقة وادي الحسينة بالقرب من قرية القرين.