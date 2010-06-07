ستون ألف مسافر عبر مطار عدن الدولي العام الماضي

Alternative flash content
Requirements
عدن برس / متابعات -
التقى المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، قبل زيارة مرتقبة إلى صنعاء.
وأوضحت وزارة الخارجية السعودية، في بيان مقتضب لها، أن الجبير بحث مع المبعوث الأممي، في مقر الوزارة، أمس، «آخر مستجدات الأزمة في اليمن»، من دون أن تقدم مزيداً من التفاصيل.
يأتي اللقاء قبيل زيارة مرتقبة للمبعوث الأممي، من المقرر أن يقوم بها إلى العاصمة اليمنية صنعاء للقاء ممثلين عن الحوثيين وحزب «المؤتمر»، الذي يترأسه المخلوع علي عبدالله صالح، في إطار مساعٍ يبذلها لإقناع الأطراف باستئناف اتفاق وقف إطلاق النار، والعودة إلى طاولة المشاورات.
كان ولد الشيخ قد بدأ جولته في المنطقة منذ أكثر من أسبوع، وشملت العديد من العواصم، أبرزها الرياض والدوحة ومسقط والقاهرة، كما قام بزيارة إلى مدينة عدن، الاثنين الماضي، والتقى الرئيس عبدربه منصور هادي، ومسؤولين حكوميين.
التصالح والتسامح مسألة لا تقررها الرغبات التي تتجسد كحاجة لحظية لدى هذا الفريق او ذاك من الناس وإنما هي حاجة
عندما بدأ الحراك تأسيس ثورته في 30 أكتوبر 2008 م في إطار منظم بالعسكرية بيافع حين شكل المجلس الوطني
ستنتهي الحرب الأهلية في اليمن بعد أن يكون اليمنيون قد أحالوه إلى أطلال بلد مدمر على كافة المستويات لكن أخطرها على الإطلاق سيكون مشهد
هاهي الأنباءُ تُزوِدنا كل يوم بنبأ كظيم عن تركيا التي (كانت) وادعة آمنة حتى ابتلاها الله بموبؤ سقيم اسمه اردوغان..سياسيٌ عابثٌ
الدولة الجنوبية التي فقدت عقلها في صباح بعيد، ثم تم تصديرها كسلعة مضروبة، لن تعود إلا بجهود جبارة موحدة وبأداء مختلف تماماً عما نراه اليوم.
عرب على علم بتهريب اسلحه للحوثيين ..
|
القراء الكرام لمراسلة الموقع بالمقالات والاراء والاخبار الرجاء إرسالها على بريدي الناشر أدناه
|