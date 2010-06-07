انتصارات للشرعية والتحالف العربي ومصرع وجرح عدد من الانقلابيين

ألاخبار

عدن برس / متابعات -

قتلت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أمس الجمعة 29 من المتمردين الحوثيين وحلفائهم في غارات شنتها على مواقعهم في محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر.

وأفادت مصادر عسكرية أن نحو عشرين آخرين أصيبوا بجروح جراء الغارات التي استهدفت معسكرات للمتمردين ومخازن للسلاح وشاحنة محملة بالأسلحة في مناطق عدة من الحديدة.

وأغار طيران التحالف على منطقة عبال في مديرية الحجيلة بمحافظة الحديدة، وعلى مطار الحديدة الدولي ومديرية الصليف والدفاع الساحلي بالمديرية ذاتها، ومنطقة دير العفيف بالمديرية.

ومشط الجيش اليمني الوطني مسنوداً بقوات التحالف المناطق الجنوبية الشرقية لمدينة المخا، بالتزامن مع استعدادات مكثفة للجيش لاقتحام المدينة. وعلى مشارف مدينة المخا التابعة لمحافظة تعز، تجري استعدادات عسكرية للجيش الوطني لاقتحام المدينة التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي، ربما خلال الساعات القليلة القادمة، بحسب مصادر عسكرية، أشارت إلى أن عناصر الميليشيات يتخندقون في المزارع المحيطة بالمدينة، لكن الجيش الوطني مسنوداً بطائرات الأباتشي التابعة للتحالف العربي، قام بعملية تمشيط واسعة للمناطق الجنوبية الشرقية لمدينة المخا، وتقدم إلى منطقة واحجة بعد نزع الألغام التي زرعتها الميليشيات.. كل هذا تمهيداً للهجوم.

وسيطرة الجيش على مدينة المخا تبدو مهمة، فبعد سيطرته على ذوباب، وقطع طريق مهم لتهريب الأسلحة للميليشيات، تسعى قوات الجيش الآن إلى غلق منفذ آخر لتهريب السلاح عبر البحر الأحمر وهو ميناء المخا.

يأتي هذا في وقت تتواصل المواجهات في جبهتي الوازعية ومقبنة في الهضبة الشرقية بمحاذاة الشريط الساحلي.

وواصلت قوات الجيش والمقاومة الشعبية بإسناد من طيران التحالف العربي، تقدمها في الساحل الغربي لمحافظة تعز، فيما قامت الفرق الهندسية بنزع حقول الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية.

وذكر مصدر عسكري في قيادة محور تعز أن مواجهات عنيفة شهدتها مديريات المحافظة، وتمكن الجيش من قتل أربعة مسلحين من الميليشيات وإصابة 11 آخرين على الأقل خلال مواجهات أمس الجمعة.

وأوضح المصدر أن قواتنا المسلحة ورجال المقاومة، يتقدمون بخطى ثابتة نحو ميناء المخا، وقاموا بتحرير عدد من القرى والمناطق في تعز منها، قرية الحرثة بمديرية الوازعية، وتمشيط محيط منطقة الجديد غرب تعز، فيما قامت الفرق الهندسية بنزع الألغام التي وضعتها الميليشيات لإعاقة تقدم الجيش نحو المخا.

وشنت طائرات التحالف العربي، غارات مكثفة على منطقة واحجة القريبة من مدينة المخا، أسفرت عن تدمير آليات عسكرية ومقتل العديد من مسلحي الميليشيات، وكشفت مصادر محلية عن فرار العشرات من مسلحي الانقلابيين من مواقعهم في جبهة الساحل الغربي، فيما أجبرت الميليشيات أبناء منطق «واحجة»، على مغادرة منازلهم، وقاموا بزرع حقول ألغام على امتداد المنطقة.

أما في صنعاء التي يسيطر عليها المتمردون بشكل كامل منذ عام 2014، فقد قصفت طائرات التحالف صباح أمس الجمعة معسكراً للحرس الجمهوري محدثة انفجارات عنيفة، بحسب شهود عيان.

وقالت مصادر محلية إن مقاتلات التحالف شنت سبع غارات جوية على معسكر «السواد» جنوب صنعاء، حيث سمعت انفجارات عنيفة، وشوهدت ألسنة اللهب وأعمدة الدخان تتصاعد من الموقع المستهدف.

ولم تتضح الخسائر التي خلفها القصف على منطقة السواد بمديرية سنحان بمحافظة صنعاء. لكن مصدراً في الميليشيات الانقلابية أكد مقتل وإصابة 4 من عناصرها على الأقل.

واستهدف طيران التحالف بغارتين منطقة عطان بأمانة صنعاء، وبغارتين الخط العام في مديرية مناخة بمحافظة صنعاء، و7 غارات على جبل يام بمديرية نهم شرق صنعاء.

وشن طيران التحالف غارتين على مديرية صرواح بمحافظة مأرب، وخمس غارات على مديرية المخا، وغارتين على جنوب منطقة الجديد في مديرية المخا، و3 غارات على منطقة كهبوب بمحافظة لحج.

وفي صعدة شن الطيران 3 غارات على الطريق العام في منطقة مران بمديرية حيدان، و3 غارات على منطقة الرماديات في مديرية الظاهر، وغارة على منطقة مندبة ووادي تيعر بمديرية باقم، فيما قصفت المدفعية السعودية منطقة الصوح بمديرية كتاف.