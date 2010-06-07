رئيس الجمهورية يصدر قرارين جديدين

Alternative flash content
Requirements
عدن برس / خاص -
التقى صباح اليوم السبت محافظ العاصمة عدن اللواء عيدروس الزُبيدي، ونائب رئيس مجلس النواب محمد الشدادي، وبحضور مدير أمن عدن اللواء شلال علي شائع ومدير مكتب محافظ عدن منصور زيد، وناقشت القيادات في اللقاء مجمل القضايا التي تتصدر المشهد في العاصمة عدن.
وعقب اللقاء قام كل من الزُبيدي والشدادي بزيارة ميدانية إلى بعض المواقع السياحية في مديرية التواهي، واطلعا على حجم الأضرار والعبث الذي طالها جرّاء الحرب التي شنتها الميليشيات الانقلابية التابعة للحوثي وصالح، على محافظات الجنوب في مارس 2015م.
كما قاما بزيارة فندق الشيراتون وفندق عدن ومواقع سياحية أخرى تعرضت للتدمير في العاصمة عدن، كما شملت الزيارات مقر المنطقة العسكرية الرابعة وتفقدا حجم الأضرار التي تعرضت لها المنطقة العسكرية الرابعة في مديرية التواهي.
التصالح والتسامح مسألة لا تقررها الرغبات التي تتجسد كحاجة لحظية لدى هذا الفريق او ذاك من الناس وإنما هي حاجة
عندما بدأ الحراك تأسيس ثورته في 30 أكتوبر 2008 م في إطار منظم بالعسكرية بيافع حين شكل المجلس الوطني
ستنتهي الحرب الأهلية في اليمن بعد أن يكون اليمنيون قد أحالوه إلى أطلال بلد مدمر على كافة المستويات لكن أخطرها على الإطلاق سيكون مشهد
هاهي الأنباءُ تُزوِدنا كل يوم بنبأ كظيم عن تركيا التي (كانت) وادعة آمنة حتى ابتلاها الله بموبؤ سقيم اسمه اردوغان..سياسيٌ عابثٌ
الدولة الجنوبية التي فقدت عقلها في صباح بعيد، ثم تم تصديرها كسلعة مضروبة، لن تعود إلا بجهود جبارة موحدة وبأداء مختلف تماماً عما نراه اليوم.
عرب على علم بتهريب اسلحه للحوثيين ..
|
القراء الكرام لمراسلة الموقع بالمقالات والاراء والاخبار الرجاء إرسالها على بريدي الناشر أدناه
|