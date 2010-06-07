رئيس الجمهورية يصدر قرارين جديدين

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عدن برس / سبأ -
صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم (9) لسنة 2017 م قضت المادة الأولى منه بتعيين العميد الركن احمد حسان جبران قائداً للمنطقة العسكرية الثالثة وقائداً للواء 13 مشاه ويرقى الى رتبه لواء.
كما صدر قرار رئيس الجمهورية رقم (10) لسنة 2017 م قضت المادة الأولى منه بتعيين العميد الركن محمود سعيد صايل صلاح قائداً للواء الثالث حزم.
وقضت المادة الثانية من هذين القرارين العمل بهما من تاريخ صدورهما وينشرا في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية.
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