عدن..المصافي والنفط تبحثان قضايا ازمة الوقود والمرتبات

ألاخبار

عدن برس/خاص-

قالت مصادر ميدانية لعدن برس أن قوات الجيش ومقاتلو المقاومة الجنوبية تصدوا في ساعة مبكرة اليوم الأحد لمحاولة مليشيا الحوثي وصالح الالتفاف على مواقعهم في منطقة الوازعية بين محافظتي تعز ولحج جنوب اليمن.

وأكدت المصادر أن مليشيا الحوثي وصالح هاجمت مواقع الجيش والمقاومة في منطقة الضهوره وهما موقعا العصواره وموقع المجر حيث دارت اشتباكات عنيفة بين الجانبين اجبرت القوى الانقلابية على التراجع والعودة رغم الحشد العسكري الذي استعدت به .

وقال أحد مصادر عدن برس الميدانية عبر الهاتف أن قوات مليشيا الحوثي وصالح تكبدت خسائر فادحة بهذا الهجوم الليلي لكنه لم يستطع تحديد رقم القتلى او الجرحى.

ورصد الاستطلاع العسكري تحركات مليشيا الحوثي وصالح التي حشدت قواتها نحو المناطق الجبلية المحاذية لمنطقة الوازعية ثم بدأت عملية الهجوم الذي افشلته القوات الحكومية مدعومة بالمقاومة الجنوبية الشعبية من قبأئل مناطق الصبيحة.

واستخدم الطرفين مختلف الاسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وتأتي المحاولات الفاشلة في وقت تلقت مليشيا الحوثي وصالح خسائر كبيرة في جبهات القتال بمنطقة الشريط الساحلي حيث تقول تقارير إخبارية أن القوات الحكومية والمقاومة الجنوبية تقترب من اقتحام مدينة ومينا المخا غرب اليمن.