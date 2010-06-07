عدن..المصافي والنفط تبحثان قضايا ازمة الوقود والمرتبات

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عدن برس / خاص -

وصل المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، اليوم، إلى صنعاء ، في إطار جولته الإقليمية لإنعاش مفاوضات السلام بشأن الأزمة اليمنية.

ومؤخراً، قام ولد الشيخ بجولة إقليمية شملتت عدد من العواصم بينها الرياض والدوحة ومسقط والقاهرة، كما التقى الثلاثاء الماضي في عدن برئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي.

ومن المتوقع أن يعقد المبعوث الأممي لقاءات مع ممثلي الانقلابيين جماعة الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح، وذلك ضمن مساعيه لبدء جولة جديدة من المشاورات تقود إلى حل للأزمة التي تعصف بالبلاد منذ قرابة عامين.

وكان من المقرر أن يقوم المبعوث الأممي، الأربعاء الماضي، بزيارة إلى صنعاء، وتأجلت بسبب تعنت الانقلابيين الذين طلبوا رفع الحصار الجوي عن مطار صنعاء الدولي والاعتراف بحكومة الانقلابيين، وهو ما رفضته الأمم المتحدة التي أكدت اعترافها بشرعية الرئيس هادي.