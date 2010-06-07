عدن..المصافي والنفط تبحثان قضايا ازمة الوقود والمرتبات

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عدن برس/عدن-

قال بيان للرئاسة المصرية اليوم الأحد إن مجلس الدفاع الوطني وافق في اجتماع عقده برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تمديد مشاركة القوات المصرية في العمليات العسكرية للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

وأضاف البيان الذي نشرته وكالة الشرق الأوسط إن المجلس وافق على "تمديد مشاركة العناصر اللازمة من القوات المسلحة المصرية في مهمة قتالية خارج الحدود للدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي في منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب".

وهذه ثاني مرة يمدد فيها مجلس الدفاع الوطني المصري مشاركة وحدات في الجيش المصري ضمن قوات التحالف.