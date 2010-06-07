مساعٍ حكومية لإعادة بث إذاعة عدن قريباً

ألاخبار

عدن برس / خاص -

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي جهودها في تطبيع الحياة العامة بمحافظة عدن ، نتيجة للظروف والدمار والخراب الذي طال عدن قبل تحريرها أثناء الحرب واجتياحها من قِبل ميليشيا الانقلابيين التابعين لجماعة الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح، أواخر شهر مارس 2015م.

وقال مدير عام مديرية البريقة غرب عدن هاني محمد اليزيدي: إن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أبدت استعدادها لتنفيذ مشروع إعادة تأهيل كورنيش كود النمر، وإنه من المتوقع بدء العمل بتأهيل الكورنيش خلال الأيام القادمة.

ومنذ اللحظات الأولى لتحرير عدن من قِبل قوات الجيش والمقاومة بدعم من التحالف العربي، منتصف شهر يوليو 2015م، قام الهلال الإماراتي بتنفيذ العديد من المشاريع الإنسانية والتنموية شملت قطاعات مختلفة بينها المنشآت الحيوية والتعليمية والخدمات الأساسية والمنتزهات الترفيهية.