مساعٍ حكومية لإعادة بث إذاعة عدن قريباً

Alternative flash content
Requirements
عدن برس / خاص -
تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي جهودها في تطبيع الحياة العامة بمحافظة عدن ، نتيجة للظروف والدمار والخراب الذي طال عدن قبل تحريرها أثناء الحرب واجتياحها من قِبل ميليشيا الانقلابيين التابعين لجماعة الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح، أواخر شهر مارس 2015م.
وقال مدير عام مديرية البريقة غرب عدن هاني محمد اليزيدي: إن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أبدت استعدادها لتنفيذ مشروع إعادة تأهيل كورنيش كود النمر، وإنه من المتوقع بدء العمل بتأهيل الكورنيش خلال الأيام القادمة.
ومنذ اللحظات الأولى لتحرير عدن من قِبل قوات الجيش والمقاومة بدعم من التحالف العربي، منتصف شهر يوليو 2015م، قام الهلال الإماراتي بتنفيذ العديد من المشاريع الإنسانية والتنموية شملت قطاعات مختلفة بينها المنشآت الحيوية والتعليمية والخدمات الأساسية والمنتزهات الترفيهية.
عندما كانت الدول النامية في الستينات والسبعينات من القرن الماضي تعمل على تطوير اقتصادها،
التصالح والتسامح مسألة لا تقررها الرغبات التي تتجسد كحاجة لحظية لدى هذا الفريق او ذاك من الناس وإنما هي حاجة
عندما بدأ الحراك تأسيس ثورته في 30 أكتوبر 2008 م في إطار منظم بالعسكرية بيافع حين شكل المجلس الوطني
ستنتهي الحرب الأهلية في اليمن بعد أن يكون اليمنيون قد أحالوه إلى أطلال بلد مدمر على كافة المستويات لكن أخطرها على الإطلاق سيكون مشهد
هاهي الأنباءُ تُزوِدنا كل يوم بنبأ كظيم عن تركيا التي (كانت) وادعة آمنة حتى ابتلاها الله بموبؤ سقيم اسمه اردوغان..سياسيٌ عابثٌ
الدولة الجنوبية التي فقدت عقلها في صباح بعيد، ثم تم تصديرها كسلعة مضروبة، لن تعود إلا بجهود جبارة موحدة وبأداء مختلف تماماً عما نراه اليوم.
|
القراء الكرام لمراسلة الموقع بالمقالات والاراء والاخبار الرجاء إرسالها على بريدي الناشر أدناه
|