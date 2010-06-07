مساعٍ حكومية لإعادة بث إذاعة عدن قريباً

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عدن برس / خاص -
صدت قوات الجيش والمقاومة في جبهة عسيلان محافظة شبوة (شرقي البلاد)، اليوم، هجوماً شنته
الميليشيات الانقلابية التابعة لجماعة الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح، واندلعت اشتباكات مسلحة أسفرت عن مصرع وجرح عدداً من العناصر الانقلابية.
وأفاد مصدر ميداني في اللواء 19 مشاة لـ"عدن برس"، أن عدد من عناصر الحوثي وصالح، سقطوا بين قتيل وجريح، إثر المواجهات المسلحة التي أعقبت تصدي قوات الجيش والمقاومة لهجوم الانقلابيين أثناء محاولتهم استهداف أحد مواقع الجيش والمقاومة في جنوب مديرية عسيلان.
وقال المصدر: إن اثنين من رجال الجيش والمقاومة تعرضوا لإصابات متفاوتة مختلفة أثناء المواجهات المسلحة والتصدي لهجوم الانقلابيين.
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