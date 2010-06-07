الشرعية تواصل جهود صرف مرتبات الموظفين رغم تعنت الانقلابيين

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عدن..وقفة تضامنية واسعة مع النقابية ميرفت السلامي

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عدن برس الإثنين, 23 كانون2/يناير 2017
عدن برس/وضاح فارع-
نظم أتحاد نساء اليمن وعدن ومنظمات المجتمع المدني ونشطاء ونقابات مدينة عدن وقفة احتجاجية أمام مقر الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات عدن بمدينة كريتر تضامنا مع النقابية ميرفت السلامي إحتجاجا على الإنتهاكات الحقوقية والإجراءات التعسفية المستمرة واللا مسؤولة من قبل الاخ عفيف عبدالكريم مدير عام التأمينات والمعاشات عدن وإصراره وتعنته بإرتكاب المخالفة الإدارية والقانونية بعدم التزامه بتنفيذ القرار الصادر من قبل السلطة المحلية ممثلة بسيادة اللواء عيدروس الزبيدي محافظ العاصمة عدن ورئيس السلطة المحلية والقاضي بعودة الأخت والنقابية ميرفت السلامي إلى عملها وإلغاء أمر التوقيف عن عملها الصادر من قبل مدير الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات عدن الجائر وغير القانوني.
 
واستنكرت الوقفة الاحتجاجية يوم الأحد هذه الإجراءات التعسفية واللا مسؤولة التي قام بها مدير الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات عدن بحق الأخت النقابية / ميرفت السلامي ووصفتها بانها مخالفة لقانون الخدمة المدنية رقم ( 19 ) لعام 1990م والذي ينص على حفظ حقوق الوظيفة والموظف ...
 
وأدانت الوقفة الإحتجاجية حملة التشهير والإداعاءات الكاذبة التي قام بها الأخ مدير عام التأمينات والمعاشات بحق الأخت النقابية / ميرفت سلامي والتي نشرت في مواقع التواصل الأجتماعية والمواقع الإليكترونية وأستخدامه لوصف غير المسؤول بالعصابات والبلاطجة والتي نفته الأخت النقابية / ميرفت سلامي جملة وتفصيلا في بيان نفي أصدرته الأخت النقابية / ميرفت سلامي وزع على كافة وسائل الأعلام والصحف.
 
وناشدت المحتجون اللواء / عيدروس الزبيدي محافظ العاصمة عدن بالتدخل السريع لوقف الإنتهاكات الحقوقية والإجراءات التعسفية المستمرة ضد الأخت النقابية / ميرفت سلامي وتنفيذ قرار عودتها إلى عملها سريعا ...
 
وفي السياق ذاته أكدت النقابية / ميرفت السلامي بإنها ماضيه في طريقها وطرق كافة الأبواب القانونية والطرق السلمية لتنفيذ قرار السلطة المحلية بالمحافظة والقاضي بعودتها إلى عملها ، وعبرت عن إستيائها من التصرفات اللامسؤولة من قبل الأخ / عفيف عبدالكربم مدير عام التأمينات والمعاشات عدن ومنعها من دخول مبنى الهيئة وأغلاق أبواب الهيئة بوجه المحتجون ، حيث وأن الهيئة منشأة حكومية ولايجوز منع أي مواطن من الدخول للمبنى.
 
ومن جانبها أستنكرت الأستاذة / أقبال حربي مفتاح رئيس لجنة تسيير الأعمال لأتحاد نقابات عدن خلال مشاركتها اليوم بالوقفة الأحتجاجية للتضامن مع الأخت النقابية / ميرفت السلامي من الإنتهاكات الحقوقية والإجراءات التعسفية من قبل الأخ / عفيف عبدالكريم مدير عام التأمينات والمعاشات عدن تجاه الأخت النقابية / ميرفت السلامي ووصفتها بالتصرفات اللامسؤولة تجاه نساء عدن وإرتكاب المخالفة القانونية لقانون الخدمة المدنية وقوانين العمل ، ودعت الأستاذ / أقبال حربي الأخ / عفيف عبدالكريم مدير عام التأمينات والمعاشات عدن بسرعة تنفيذ قرار السلطة المحلية وأعادة الأخت النقابية / ميرفت السلامي إلى عملها فورا ، وناشدت حربي سيادة اللواء / عيدروس الزبيدي محافظ عدن رئيس السلطة المحلية بالتدخل لتنفيذ قرار السلطة المحلية وعودة النقابية / ميرفت السلامي إلى عملها بإسرع وقت ..
 
وفي ختام الوقفة الإحتجاجية فقد عبر المحتجون عن أسفهم للتعنت والصلف والممارسات اللامسؤولة التي يمارسها الأخ / عفيف عبدالكريم مدير عام التأمينات والمعاشات والتعسف وعدم الإنصياع لقرار السلطة المحلية بمحافظة عدن وعدم تنفيذه للقرار بإعادة الأخت النقابية / ميرفت السلامي إلى عملها ونادوا جميعا بصوت واحد "  يا عفيف برع برع ميرفت سلامي باترجع " ....
 
جدير بالذكر بإن النشطاء والناشطات والنقابيون والنقابيات ومنظمات المجتمع المدني سيستمرون بالأحتجاج والتضامن مع الأخت النقابية / ميرفت السلامي حتى يتم رفع الظلم والجور عنها وتنفيذ قرار عودتها إلى عملها .....
 
شارك بالوقفة الإحتجاجية والتضامنية صباح يومنا هذا الأحد مع الأخت النقابية / ميرفت السلامي العديد من موظفي وموظفات الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات فرع عدن وعدد من نشطاء المجتمع المدني ولجنة المرأة في إئتلاف القيادة العامة للمقاومة الجنوبية للمناصرة والتضامن مع الأستاذة ميرفت سلامي ضد  القرارات التعسفية من قبل الأخ / عفيف عبدالكريم مدير عام التأمينات والمعاشات عدن ، وأدانت لجنة المرأة في ائتلاف القيادة العامة للمقاومة الجنوبية كل التصرفات غير القانونية التي يقدم عليها الأخ / عفيف عبدالكريم مدير عام الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات عدن تجاه الأستاذة ميرفت السلامي إحدى موظفات الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات عدن وممثل نقابة العمال للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات في عدن ، وأكدت اللجنة بإنها ستواصل الإحتجاج والتضامن مع النقابية / ميرفت السلامي حتى  تجد العدالة والإنصاف ونناشد السلطة المحلية بمحافظة عدن الاسراع بتنفيذ القرار التعسفي بحق الزميلة حيث وان القضية قد طال أمدها مقابل تمادي مدير عام التأمينات والمعاشات عدن في تصرفاته اللا مسؤولة مع الأستاذة ميرفت سلامي ..
 
 

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