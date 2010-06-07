الشرعية تواصل جهود صرف مرتبات الموظفين رغم تعنت الانقلابيين

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عدن برس / خاص -

تواصل الحكومة جهودها من أجل إيصال مرتبات كافة موظفي الدولة بجميع محافظات البلاد، بعيداً عن هيمنة الميليشيات الانقلابية التابعة لجماعة الحوثي والمخلوع صالح، التي أبدت تعنتاً بشأن صرف الحكومة الشرعية المرتبات للموظفين، من خلال عرقلتها عملية صرف المرتبات عن طريق ممارساتها المعهودة بتهديد وإجبار شركات الصرافة على عدم استلام المرتبات وصرفها للموظفين خصوصاً في المحافظات الخاضعة لسيطرة الانقلابيين.

ووجهت الحكومة وزارة المالية بسرعة إرسال مرتبات موظفي الدولة عبر كاك بنك وبنوك وشركات صرافة أخرى لضمان وصول الرواتب إلى الموظفين مباشرة في جميع المحافظات البلاد.

وناقش رئيس الحكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، مع مدراء فروع مصرف كاك بنك، خلال لقائهم بالعاصمة المؤقتة للبلاد عدن، آلية صرف رواتب موظفي الدولة عبر البنك وتسهيل إجراءات الصرف وخاصة في المحافظات التي تقع تحت سيطرة ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.

وأكد مدراء مصرف كاك بنك استعداد البنك صرف رواتب موظفي الدولة على مستوى المحافظات وخاصة الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين، وطالبوا إدارة البنك في صنعاء تسهيل صرف مرتبات محافظة صنعاء، كما استعرضوا بعض الصعوبات والعراقيل التي يمكن أن تواجههم خلال عملية صرف الرواتب.

وحمّل بن دغر ميليشيا الحوثي عرقلة مساعي الحكومة في صرف رواتب موظفي الدولة وخاصة في المناطق التي تحت سيطرتهم، وذلك بمنع إرسال كشوفات المؤسسات والمرافق الحكومية، وقيامها بتهديد مؤسسات الصرافة والبنوك بعدم تسليم رواتب موظفي الدولة، وهو ما سيزيد من معاناة المواطنين في تلك المحافظات.